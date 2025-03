Casarza Ligure (Genova) – Continuano le ripercussioni sul territorio ligure dopo la perturbazione che ha interessato la nostra regione nel fine settimana appena concluso.

Le ultime problematiche in ordine di tempo si sono segnalate nella notte nel territorio comunale di Casarza Ligure, nello specifico lungo la strada provinciale che porta a Novano, dove una frana di grosse dimensioni ha interessato la carreggiata e ha di fatto obbligato ad interrompere momentaneamente la circolazione veicolare. Il tratto di strada coinvolto è quello dal civico 11A fino al bivio con il Bracco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici che hanno avviato i rilievi per stabilire l’entità del danno, in mattinata proseguiranno i sopralluoghi. Al momento non si conoscono i tempi di ripristino della strada.

