Genova – Se a votare fossero i social ed il web la candidata del centro sinistra Silvia Salis vincerebbe (per ora) sul candidato di centro-destra Pietro Piciocchi. A dirlo un’analisi di un’azienda specializzata nell’analisi della “visibilità” i persone, marchi, brand ed aziende.

Da tempo l’analisi dei dati offerti dalle grandi piattaforme online vengono “studiati” ed elaborati nella convinzione – spesso azzeccata – di poter in qualche modo “prevedere” il comportamento degli elettori nelle scelte di voto. Seppur con qualche clamorosa “facciata”, oltre agli ormai ben noti sondaggi elettorali degli istituti demoscopici, si affacciano anche sul nostro mercato aziende che affermano di poter analizzare gli “orientamenti” e l’indice di gradimento di prodotti commerciali, marchi e persino di candidati.

La Mare Consulting, ad esempio, ha dichiarato di voler seguire la campagna elettorale dei due principali pretendenti alla poltrona di Sindaco di Genova 2025, applicando un software di analisi di visibilità (che non necessariamente si traduce in voti) ma che nasce per misurare la visibilità online dei brand, ed è capace di misurare la bontà delle azioni di marketing e digital marketing che i brand intraprendono.

L’applicazione “naturale” dell’indice permette di verificare la visibilità e la presenza dei brand sul web utilizzando i dati “pubblici” e quindi, grazie all’utilizzo di questa analisi è possibile monitorare le proprie azioni e quelle dei competitor.

L’azienda utilizza da anni questa metodologia per verificare l’efficacia delle azioni di marketing dei propri clienti, dei competitor e di diversi brand di interesse.

Perchè questa rilevazione?

A parte l’evidente interesse commerciale alla diffusione di un proprio prodotto, che viene offerto a pagamento come ogni altro tipo di servizio, il CEO Riccardo Grassi ha dichiarato di essere stato sempre “interessato alla politica e in diverse occasioni ho seguito le campagne elettorali con Isola che non c’è prima e con Mare Consulting ora“

“Nella campagna elettorale per le elezioni comunali di Genova del 2025 – prosegue Grassi – vogliamo applicare il WBVI alla politica, per comprendere diversi aspetti legati alle possibili applicazioni e per verificare la bontà della nostra analisi: vogliamo verificare la correlazione tra diversi aspetti come la correlazione dell’indice di visibilità con i risultati di strumenti più tradizionali come i sondaggi e la capacità predittiva della nostra analisi.”

In ultimo Mare Consulting vuole verificare come la politica, intesa come “industry”, utilizza i più importanti strumenti digitali per una campagna elettorale per Genova, una delle più importanti città italiane.

Gli strumenti digitali sono usati ancora “male”

19257 | 3878 Cosa sono questi numeri?

La logica dell’indice di “gradimento” non è tanto di dare un numero che sia in se significativo, ma avere un metodo per capire se le azioni web, le campagne marketing intraprese hanno efficacia.

Cosa è il Web Brand Visibility Index?

il Web Brand Visibility index altro non è che uno strumento che raccolti i dati necessari, grazie ad algoritmi di peso delle diverse visibilità estrare un numero: appunto il Web Brand Visibility Index.

Molti indici di per sè non hanno un’unità di misura essendo appunto semplicemente degli indici, ma se misuri la stessa cosa per due o più “entità” e trovi numeri diversi, vorrà dire che quelle due entità usano quella cosa in modo diverso.

Noi prendiamo molti dati di visibilità e li elaboriamo con nostri algoritmi già ampiamente testati e diamo semplicemente un numero che indica quanto quel brand è visibile…

Questo numero di per se non dice nulla, non è una vera e propria classifica è solo un valore di visibilità, formato da diversi elementi: i social, il web, il posizionamento etc.

Il WBVI non valuta la bontà della visibilità, ma misura piuttosto le azioni fatte, misura la brand awareness.

Chi sarà Sindaco di Genova 2025?

Se il Web Brand Visibility Index, fosse una previsione di voto vincerebbe Silvia Salis su Pietro Piciocchi, con largo margine! Ma il WBVI non misura le intenzioni di voto, anche se…

Anche se avevamo condotto, con Isola che non c’è, una survey legata ai social e avevamo previsto la vittoria del primo Bucci!

Vedremo se anche in questo caso il nostro indice sarà predittivo o semplicemente analitico.

Ma perchè vince la Salis su Piciocchi?

Il motivo per cui Silvia Salis è in vantaggio su Pietro Piciocchi è che la candidata del centro sinistra utilizza i social da più tempo e in modo più “professionale”.

I Social

In entrambi i casi supponiamo ci siano aziende e social media manager che seguono i profili e le pagine dei due candidati, ma l’utilizzo delle immagini, l’approccio e anche i temi affrontati da Silvia Salis la fanno sopravanzare notevolmente rispetto al suo concorrente di centro destra.

Evidentemente Silvia Salis (e il suo team) ha puntato sugli strumenti digitali ben prima e con una chiarezza d’intenti superiore a quello fatto da Pietro Piciocchi.

Attenzione però che il WBVI, nella versione Lite, che è quella che stiamo utilizzando per queste analisi, misura la visibilità assoluta sul web e non analizza la visibilità georeferenziata (come fa il WBVI Enterprise).

Il sito Web

Il vantaggio nella competizione per diventare sindaco di Genova 2025, si amplia, anche quando si valuta l’area del web (SEO, visibilità…):

Pietro Picciocchi non ha, ad oggi, un sito web di riferimento e questo a nostro avviso è un errore piuttosto importante, ma aspettiamo e forse il sito arriverà.

Il fatto di avere o non avere un sito web permette di sviluppare o meno strategie di comunicazione e marketing del brand che permettono una maggiore flessibilità e una maggiore efficacia.

A dire il vero, dai dati raccolti e dall’analisi del sito web di Silvia Salis non ci risulta che questo performi in modo particolare.

ADV

Per adesso non ci è parso che i contendenti usino campagne advertising su nessuna piattaforma, anche se questo non entra nel WBVI, e questo ci ha colto di sorpresa.

In concusione, forse il WBVI non è in grado di predire chi sarà il sindaco di Genova 2025, ma sicuramente evidenzia una maggiore confidenza da parte di Silvia Salis rispetto a Pietro Piciocchi nell’uso degli strumenti web.

