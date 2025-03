Genova – E’ arrivato il “giorno della verità” per gli alberi di viale Gambaro, nel cuore del ricco quartiere di Albaro dove, nei giorni scorsi, è scattato l’allarme dei residenti per l’ipotesi di abbattimento dei magnifici filari di cipressi secolari che incornicia la strada. Un allarme diffuso sui social – in particolare del gruppo Albaro onlne – a seguito della comparsa di cartelli e nastri attorno agli alberi che crescono apparentemente sani e robusti a lato strada.

Cartelli che riportano scritte come “cantiere di abbattimento alberatura” e che nulla lascerebbero all’immaginazione o alla interpretazione vista la presenza accanto agli alberi e con il nastro rosso-bianco che avvolge uno dopo l’altro decine di alberi.

Nel post del gruppo si legge che “lunedì il Comune di Genova intende fare scempio dei bellissimi cipressi secolari di Viale Gambaro, che dopo aver resistito a decenni di eventi climatologici senza alcuna cura ora (per assurdo) dovranno soccombere al disinteresse e alla irresponsabilità di questa amministrazione, che anziché cercare di preservare e salvaguardare il nostro prezioso verde pubblico trova più facile e sbrigativo abbatterlo”.

Nella serata di ieri è stata diffusa una “precisazione” del Municipio Levante che parla invece di “potatura” e di rimozione di parte di un albero che era crollato ma resta il sospetto e l’attenzione dei residenti e le associazioni coinvolte nelle proteste contro il taglio degli alberi sani e per la manutenzione e controllo di quelli eventualmente malati – e comunque favorevoli al taglio di quelli davvero malati e pericolosi.

Questa mattina è quindi previsto un presidio di “sorveglianza” in viale Gambaro per verificare di persona quello che avverrà, pronti a lanciare un tam tam in grado di far arrivare sul posto un nutrito numero di manifestanti anti abbattimenti ingiustificati, tanto più nel caso siano state usate comunicazioni “imprecise” rispetto alle reali intenzioni del Comune.

I residenti, comunque, si domandano perché, “se lo scopo è la manutenzione e la potatura, sui cartelli è scritto “cantiere di abbattimento alberatura” visto che l’italiano è ancora la lingua usata nel nostro Paese e – in italiano – “abbattimento” e “potatura” hanno sul vocabolario significati diversi?”.

(sotto uno dei cartelli presenti sul posto)



——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0