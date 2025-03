Genova – Ancora una tragedia nel carcere di Marassi dove un detenuto di 70 anni si è tolto la vita dietro le sbarre. Gli agenti di sorveglianza si sono accorti di quanto avveniva ed hanno cercato di rianimare l’uomo che è però deceduto. Sarebbe uscito nel 2033.

E’ il 22esimo dall’inizio dell’anno in Italia ed evidenzia ancora una volta una situazione sempre più insostenibile nelle carceri italiane dove le celle sono sovraffollate e il personale molto al di sotto del minimo che servirebbe per farle funzionare in modo accettabile per gli standard europei.

Nel carcere di Marassi sono infatti reclusi 670 detenuto a fronte di una capienza massima di 534 e ancora più grave è la situazione del personale, fermo a 330 addetti quando ne servirebbero almeno 551.

Il sindacato della polizia penitenziaria Uilpa critica duramente la situazione e i provvedimenti gravemente insufficienti presi dalla politica che ha previsto la costruzione di nuove strutture, pronte tra qualche anno, che non basterebbero a ospitare i 300 detenuti che ogni mese si aggiungono a quelli già reclusi.

