Genova – Ancora maltrattamenti nei confronti degli animali. Un nuovo episodio si è registrato nelle scorse ore a Genova e la denuncia arriva direttamente dall’Enpa, che segnala il soccorso di un gabbiano in condizione ormai disperate ritrovato nei pressi dei quartiere genovese di Sampierdarena. Dopo esser stato trasportato al centro, le lastre alle quali è stato sottoposto hanno evidenziato la presenza di un proiettile flobert (sparato da un fucile ad aria compressa) nei pressi dell’articolazione della spalla.

Questo, quindi, ne ha causato la violenta caduta al suolo che ha portato alla morte, avvenuta dopo poche ore.

“Questo gabbiano purtroppo è morto – si legge nella nota pubblicata da ENPA Genova – perché alcune persone ancora si divertono in modi a noi inconcepibili.

Per l’ennesima volta ci troviamo di fronte a un caso di bracconaggio e non ne possiamo più, siamo veramente stufi.

L’animale arriva dalla periferia di Genova e, una volta giunto al centro, lo abbiamo sottoposto a lastre. Queste hanno evidenziato la presenza di un proiettile di flobert (un fucile ad aria compressa) nell’articolazione della spalla, con conseguente rottura. Il gabbiano è morto nel giro di poco tempo, probabilmente in seguito alla caduta e al forte impatto al suolo.

Continueremo a divulgare, denunciando questi atti vili che non portano a nulla se non alla sofferenza e alla morte di questi poveri animali. Non sappiamo cosa porti le persone a compiere queste azioni, non sono né utili né risolutive“.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0