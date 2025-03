Genova – Un incidente si è verificato nel corso del primo pomeriggio di oggi, lunedì 24 marzo, all’uscita del sottopasso di via Bobbio. Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che due furgoncini che viaggiavano in direzione sud si siano tamponati.

Ad avere la peggio un uomo a bordo di uno dei due mezzi incidentati, rimasto ferito e incastrato tra le lamiere del mezzo fino all’arrivo sei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che sono riusciti a far uscire l’uomo dal veicolo e gli hanno prestato tutte le cure necessarie, prime di organizzarne il trasporto all’ospedale Galliera in codice giallo, quello di media gravità. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale, i quali hanno effettuati i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona.

