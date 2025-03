Genova – Ha minacciato la ex compagna fuori dal luogo di lavoro e lei si è spaventata ed ha cercato rifugio in un negozio da dove ha chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato una volante e gli agenti lo hanno arrestato.

E’ successo nel quartiere di Sestri Ponente dove gli agenti del commissariato centro hanno arrestato un 36enne, pregiudicato per il reato di maltrattamenti contro familiari.

A gennaio scorso, durante una lite, aveva perso le staffe, distruggendo gli arredi di casa. Dopo questo episodio la donna ha interrotto definitivamente la relazione, ma nonostante ciò l’uomo ha continuato con le vessazioni, arrivando a colpirla al volto con schiaffi talmente forti che ha dovuto ricorrere alle cure mediche (prognosi 7giorni).

Ieri pomeriggio l’uomo si è appostato davanti al portone di uno stabile in cui la ex lavora e l’ha attesa fino al termine dell’orario di servizio. Una volta uscita l’ha aggredita con insulti e minacce spaventandola nuovamente.

Lei ha cominciato a correre, trovando rifugio dentro un negozio. Solo l’intervento immediato degli agenti ha evitato che la situazione degenerasse, infatti l’uomo è stato trovato ancora in forte stato d’agitazione ed ha continuato ad insultarla e minacciarla anche in presenza degli operatori.

L’arrestato è stato accompagnato presso il carcere di Marassi.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0