Genova – E’ stato riaperto alle auto questo pomeriggio, intorno alle 16,30, il sottopasso di Brin allagato a Certosa, nella notte tra sabato e domenica, a causa del maltempo che tanti danni ha causato nella zona e in valpolcevera.

Per due giornate i vigili del fuoco prima e poi gli operai del Comune e volontari del quartiere hanno rimosso tonnellate di fango e detriti dal sottopasso e dalle strade della zona attorno al capolinea della Metropolitana, trasformate in torrenti con precipitazioni certamente non record.

