Genova – Emergono ulteriori dettagli in merito all’arresto dell’uomo di 41 anni, ritenuto il responsabile della violenta rapina e dell’accoltellamento ai danni di un tabaccaio di 57 anni avvenuto all’interno dell’esercizio commerciale situato in salita della Provvidenza, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Genova Principe.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i quali hanno avviato le indagini fin dalle ore immediatamente successive all’accaduto, sembrerebbe che il malvivente sia entrato all’interno della tabaccheria armato di un taglierino acquistato poco prima e avrebbe cercato di rapinare la vittima. Il 57enne, però, avrebbe opposto resistenza e, impugnando a sua volta un coltello, avrebbe deciso di affrontare il rapinatore.

Nella colluttazione entrambi sarebbero rimasti feriti, con il 41enne che si è dato rapidamente alla fuga gettando il passamontagna e il taglierino sui binari della stazione e rifugiandosi presso l’abitazione della sua compagna, una 50enne, dove è rimasto fino al momento dell’arresto.

I militari dell’arma hanno minuziosamente ricostruito quanto accaduto e sono giunti fino all’abitazione della donna, dove hanno ritrovato l’uomo che aveva ancora con sé le scarpe sporche di sangue e presentava ancora delle ferite. Per questo motivo, è stato condotto presso un ospedale cittadino per precauzione.

Fortunatamente, il tabaccaio non sarebbe più in pericolo di vita. L’uomo era rimasto ferito gravemente ad un gamba e soltanto il provvidenziale intervento dei carabinieri giunti sul posto, che hanno fermato l’emorragia legandogli una cintura intorno ad una gamba, ha impedito che l’accoltellamento gli costasse la vita.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0