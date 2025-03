Genova – I carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni ritenuto il responsabile dell’accoltellamento avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 20 marzo all’interno di una tabaccheria in salita della Provvidenza, alle spalle della stazione ferroviaria di Genova Principe.

A rimanere ferito in modo molto grave è stato il titolare della tabaccheria, un uomo di 57 anni che avrebbe reagito ad una rapina e sarebbe stato colpito ad una gamba con un fendente che ha reciso l’arteria femorale.

Ancor prima dell’arrivo sul posto dei sanitari del 118, è stato provvidenziale l’intervento dei carabinieri, i quali hanno utilizzato una cintura per bloccare l’emorragia e fermare parzialmente la cospicua perdita di sangue, salvando di fatto la vita al tabaccaio.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza prima all’ospedale di Villa Scassi e poi al San Martino, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico nello ore successive all’accaduto. Fortunatamente, non è più in pericolo di vita.

Nei concitati istanti successivi al grave fatto di violenza, il ferito ha fornito alcune indicazioni importanti ai carabinieri intervenuti sul posto.

Le indagini sono proseguite negli scorsi giorni grazie alle testimonianze e all’ausilio di alcune telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Nelle scorse ore è arrivato l’arresto del 40enne, che dovrà rispondere adesso della grave accusa di tentato omicidio.

