Genova – Tommaso Fregatti è il nuovo Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria e Licia Casali rieletta nuovamente Segretario.

Grande affluenza, con seicento giornalisti che hanno votato in Liguria, alle elezioni per l’Ordine del Giornalisti. Al primo turno è stata eletta al completo tutta la lista di Controcorrente – sostenuta dall’Associazione Ligure dei Giornalisti e dalla Fnsi – per il Consiglio Regionale della Liguria.

Tra i colleghi professionisti risultano eletti Licia Casali che sarà conferma Segretario, Giulia Mietta, Marco Lignana, Eliana Miraglia e Luca Ginocchio. Tra i colleghi pubblicisti risultano eletti Andrea Leoni, che ricoprirà la carica di vice presidente, Alberto Ponte e Michela De Leo.

Al Consiglio Nazionale, per i professionisti, passa al primo turno anche Andrea Ferro.

Per i pubblicisti Giovanna Cereseto risulta la più votata ma andrà al ballottaggio (2 e 3 aprile voto online, 6 aprile voto in presenza a Genova, La Spezia e Imperia. Saranno chiamati al seggio solo i giornalisti pubblicisti). Risultano eletti al primo turno anche i revisori dei conti Maurizio Monero e Manrico Parma per i professionisti e Marco Marcellino per i pubblicisti.

