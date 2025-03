Inizio settimana con un campo di bassa pressione presente nel Mediterraneo centro-occidentale che favorirà la risalita di correnti umide sul Nord Italia. Sono attese condizioni di spiccata variabilità sulla Liguria fino almeno a metà settimana, con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio alternate a pause più asciutte e soleggiate.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 24 Marzo 2025

In mattinata precipitazioni in progressivo esaurimento in costa, ad eccezione di qualche rovescio localizzato tra Golfo Paradiso e Tigullio e di piogge deboli intermittenti sul medio-Ponente.

Nel corso del pomeriggio i fenomeni andranno ad interessare l’Imperiese e il Savonese interno (compreso comparto Alpi Liguri-Marittime) e localmente l’Appennino di Levante. Più asciutto in costa con velature e nuvolosità medio-alta e schiarite più ampie sullo Spezzino. Esaurimento definitivo dei fenomeni in serata su tutti i settori.

Venti deboli variabili, dai quadranti meridionali, su tutti i settori in mattinata. Rotazione ai quadranti settentrionali nel corso delle ore pomeridiane.

Mare mosso o molto mosso in mattinata con onda lunga di Libeccio (periodo 6-7 sec.). In graduale scaduta pomeridiana fino ad arrivare a mossi o poco mossi in serata.

Temperature stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Sulla costa temperature minime tra +8°C/+13°C e massime tra +13°C/+18°C

Nell’interno temperature minime tra +1°C/+7°C e massime tra +6°C/+12°C