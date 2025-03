Savona – Potrebbe esserci una reazione scomposta ad una perdita al gioco delle “macchinette” dietro la rissa avvenuta ieri sera, intorno alle 18, in un locale di via Torino dove le forze dell’ordine sono intervenute insieme all’ambulanza.

Alcune persone – secondo le segnalazioni di chi ha chiamato il numero di emergenza 112 – si stavano affrontando senza esclusione di colpi dentro e fuori al locale.

All’arrivo delle forze dell’ordine gli animi si sono “tranquillizzati” e due persone sono state trasferite in ospedale per le cure del caso.

Le prime ricostruzioni parlano di una rissa scoppiata perché uno dei clienti che stava giocando alle “macchinette” ha iniziato a inveire e a prendere a pugni una delle attrezzature e quando i gestori hanno cercato di calmarlo si è scagliato anche contro di loro. Ne è seguito un parapiglia che ha portato quattro persone a scontrarsi a calci e pugni sino all’arrivo delle volanti.

Ora le indagini chiariranno come si sono svolti i fatti e le varie responsabilità.

