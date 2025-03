Genova – Una enorme spirale luminosa, nel cielo stellato, che muove lentamente in direzione del mare. L’avvistamento è stato segnalato anche in Liguria ed in particolare dalle alture di Genova dove il fenomeno è durato 5/6 minuti, a partire dalle ore 21 circa, suscitando molta curiosità e preoccupazione.

In molti hanno creduto di vedere un Ufo ma, in realtà, con il passare dei minuti è emerso che potrebbe trattarsi dello scarico di un razzo Falcon 9 lanciato alle 18.45 ora americana dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida e la caratteristica a forma di galassia sarebbe dovuta allo stadio superiore del Falcon 9 che avrebbe scaricato il carburante avanzato mentre ricadeva nell’Oceano Pacifico.

A differenza del primo stadio del Falcon 9 – che atterra dopo il lancio per poi essere riutilizzato. infatti, lo stadio superiore del razzo va perso nello spazio.

“Lo stadio superiore stava probabilmente ruotando sul suo asse più lungo per stabilizzare l’orientamento del volo, da cui la forma a spirale”, ha scritto Spaceweather.com. Spirali simili sono state osservate dopo precedenti lanci del Falcon 9.

