Autostrade, i lavori bloccano il traffico: lunghe code in A12 e in A7

Genova – L’ennesima mattinata molto complicata quella che stanno vivendo centinaia di automobilisti e trasportatori che si sono messi in viaggio lungo il nodo autostradale intorno a Genova. Nello specifico, pesanti disagi alla circolazione si segnalano a causa di un cantiere presente nella galleria monte Galletto, quella immediatamente successivo allo svincolo tra A12 e A7.

Le ripercussioni, quindi, si fanno sentire sia nell’ultimo tratto della Genova-Rosignano che lungo i primi chilometri della Genova-Milano.

In A12 sono cinque i chilometri di coda che si registrano tra il casello di Genova Nervi e il bivio con l’A7, mentre altrettanti chilometri di coda si segnalano tra l’ingresso al casello di Genova Ovest e l’uscita di Genova Bolzaneto.

Inoltre, ripercussioni – fortunatamente più leggere – anche in A10: qui si registra traffico intenso nel lungo tratto compreso tra il casello di Genova Pra’ e il bivio con l’A7.

