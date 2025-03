Cosseria, auto ribaltata, due feriti

Cosseria (Savona) – Molta paura, tanti danni ma fortunatamente nessun ferito grave nell’incidente avvenuto ieri sera, sulla strada che collega Cosseria e Millesimo, in località Montecala.

Per cause ancora da accertare, un’auto con a bordo due persone ha improvvisamente perso il controllo finendo per ribaltarsi.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco e i soccorsi del 118 con automedica e ambulanza ma fortunatamente i due occupanti del veicolo erano già riusciti ad uscire dalle lamiere contorte e solo con un brutto spavento e qualche lieve ferita.

I due sono stati comunque trasferiti in ospedale, al San Paolo di Savona, per accertamenti e per verificare eventuali danni interni.

I vigili del fuoco hanno rimosso la vettura incidentata liberando la strada e le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

Al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

