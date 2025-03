Genova, coltiva marijuana in casa a Sestri Ponente: arrestato 40enne

Genova – A seguito di alcuni controlli svolti sul territorio, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo di 40 anni che coltivava diverse piantine di marijuana nella sua abitazione situata nel quartiere genovese di Sestri Ponente.

É accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 24 marzo, quando una volante di polizia ha avvertito un forte odore di marijuana provenire da un palazzo. Dopo aver svolto un controllo sui residenti, gli agenti si sono insospettiti vedendo che nell’elenco compariva un uomo di 40 anni con diversi precedenti di polizia.

Insospettiti, sono entrati nel portone per vedere se il forte odore provenisse dall’abitazione in questione. Alla vista degli agenti, il 40enne avrebbe iniziato a tenere un atteggiamento ritenuto sospetto, tanto da indurre i poliziotti ad approfondire le proprie indagini.

Sebbene da una prima perquisizione non sia stata trovata alcune sostanza, la polizia si è poi recata in una camera da letto dove ha rinvenuto circa 225 grammi di marijuana, 17 piantine alte tra i 50 e i 95 centimetri e 250 euro in banconote da diverso taglio che sono state considerate provenienti da attività illecite.

La sostanza stupefacente che è stata rinvenuta è stata posta sotto sequestro, mentre l’uomo è stato arrestato e trasferito presso il carcere di Marassi.

