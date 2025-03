Genova, rapina e minacce di morte sul bus a Voltri: arrestati due giovani

Genova – Un nuovo episodio di violenza si è verificato a bordo di un autobus della linea 1. E’ accaduto la scorsa notte, quando due giovani sono stati minacciati di morte e rapinati da due passeggeri, che hanno intimato loro di consegnare tutti i beni che avevano con sé. Non avendo denaro in contanti o altri oggetti di valore, una delle due vittime è stata obbligata a consegnare ai due malviventi la propria giacca.

Una volta abbandonato il mezzo pubblico, i due giovani rapinati hanno richiesto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri che transitava dalla zona. I militari dell’arma si sono messi subito alla ricerca del bus indicato dai due e, una volta giunti fino al capolinea di Voltri, hanno individuato i due presunti responsabili che si trovavano ancora a bordo del mezzo.

I carabinieri li hanno fermati e perquisiti, trovandoli in possesso della refurtiva che è stata così riconsegnata al legittimo proprietario.

Nei confronti dei due, un 21enne e un 18enne, è scattato l’arresto e il trasferimento al carcere genovese di Marassi.

