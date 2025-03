Mercato Immobiliare in Liguria, Fiaip presenta i dati dell’Osservatorio

Liguria – Il mercato immobiliare ligure nel 2024 ha mostrato una buona tenuta, confermando la resilienza del comparto residenziale in tutte le province, nonostante un contesto macroeconomico complesso. A dirlo i dati presentati da Fiaip Liguria, la costola ligure della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali che ha nella nostra regione una fittissima rete di associati in grado di fotografare l’andamento del Mercato Immobiliare in tutte le sue sfaccettature e da un punto di vista privilegiato che ha nell’Agenzia delle Entrate la collaborazione più forte.

“Le dinamiche demografiche – ha spiegato Antonio Piccioli, presidente regionale Fiaip Liguria – l’aumento della domanda turistica e le mutate esigenze abitative hanno influito sulle compravendite e sulle scelte degli acquirenti”.

nel corso della presentazione alla Stampe dei dati dell’osservatorio di Fiaip Monitora, il presidente regionale ha introdotto le relazioni dei presidenti provinciali di Fiaip Genova, Rita Ogno, del vice Massimo Segalerba, del presidente provinciale Fiaip Savona, Fabio Becchi, del presidente di Fiaip Imperia Davide Perrera e della presidente di Fiaip La Spezia, Valeria Ricci.

“A Genova, si conferma la vivacità dei quartieri di scambio abitativo – ha spiegato Piccioli – con attenzione crescente alla possibilità di frazionamento e alla connettività tecnologica. Il capoluogo si distingue anche per l’attrattività verso investitori stranieri, grazie al rapporto qualità-prezzo e alla vicinanza con le riviere.

Genova che con la sua imponente bellezza ha incantato nei secoli i viaggiatori di ogni parte del mondo si sta lentamente ma inesorabilmente convertendo alle dinamiche dell’ospitalità che la domanda crescente di locazioni turistiche richiedono, migliorandosi continuamente per far fronte a domanda crescente. Nel capoluogo, infatti, possiamo offrire arte, storia, fascino e cultura ma anche la vicinanza a località di inestimabile prestigio come l’internazionale Portofino o la vicina Santa Margherita Ligure”.

“Nella Riviera di Ponente, e in particolare nella provincia di Imperia, la domanda si mantiene sostenuta, trainata anche dal mercato delle locazioni turistiche. Tuttavia, la scarsità di nuove costruzioni e l’aumento dei costi edilizi limitano l’offerta, mentre la richiesta si concentra su immobili abitabili e di piccole dimensioni.

La provincia di Imperia da sempre ha rappresentato perfettamente l’ambiente “di confine” per la sua vicinanza alle più rinomate località della Costa Azzurra con nomi conosciuti in tutto il mondo, ad esempio Sanremo, con il fascino dei fiori e della musica grazie alla kermesse canora del noto Festival della canzone italiana.

A La Spezia, il mercato mostra stabilità in città e lieve contrazione nella provincia, ma si distingue per una forte attrattiva turistica e per l’interesse verso immobili efficienti dal punto di vista energetico. Cresce la domanda da parte di imprese che acquistano per offrire alloggi ai propri dipendenti.

Basterebbe soltanto citare le Cinque Terre, realtà di borghi marinari che il mondo ammira e ci invidia, ma non possiamo dimenticare Portovenere e le propaggini verso i litorali toscani oltre a un entroterra che narra di antiche sinergie tra popoli confinanti e tradizioni di grande valore storico e culturale.

La provincia di Savona registra una domanda costante sia sulla costa che nell’entroterra, alimentata da acquirenti italiani e stranieri. Le locazioni turistiche si confermano un segmento trainante, ma aumentano le difficoltà nell’accesso alla casa per residenti. Il mercato rimane comunque stabile, con valori generalmente in tenuta o in lieve crescita.

Savona con la sua provincia annovera molte località di nicchia con le spiagge più belle della Liguria (Varigotti e Finale su tutti) che in alcune zone poco hanno da invidiare a quelle della Sardegna. Un turismo che storicamente ne ha gremito i litorali e che negli ultimi 4 anni ha visto un crescendo di domanda a fronte di una scarsa offerta con inevitabili ripercussioni sull’andamento dei prezzi come ben esposto nei dettagli di questo Fiaip Monitora.

L’intero territorio ligure si confronta oggi con nuove sfide: domanda giovanile, valorizzazione del patrimonio esistente, difficoltà di accesso al credito e necessità di un equilibrio tra uso turistico e residenziale.

La risposta passa attraverso la competenza degli agenti immobiliari FIAIP e la collaborazione istituzionale, a partire dal costante aggiornamento dei valori con l’Agenzia delle Entrate.

“E’ sempre un piacere – conclude Piccioli – commentare un andamento del mercato immobiliare in Liguria e, in qualità di Presidente Regionale Fiaip, mi sento orgoglioso di appartenere ad una Federazione così attiva sul territorio ed efficace in tutti gli ambiti in cui la professionalità degli agenti immobiliari si rende indispensabile. Il piacere deriva dalla caratteristica non così comune della mia Regione di avere una distribuzione quasi omogenea per quantità e qualità di località turistiche di grande attrattiva per i residenti ma non solo”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0