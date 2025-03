Meteo Liguria, ancora tempo variabile in contesto più primaverile

Ancora condizioni di tempo variabile sulla Liguria, con precipitazioni sparse a carattere di rovescio alternate a periodi più asciutti e soleggiati più tipicamente primaverili. Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 25 Marzo 2025

Mattinata che trascorrerà con cieli sereni o al più poco nuvolosi sul centro della regione ma con nuvolosità cumuliforme crescente nelle zone interne dell’Appennino Centro-Orientale e sulle vette, avvicinandoci alle ore centrali.

Primi fenomeni anche a sfondo temporalesco nell’entroterra del Genovesato nel primo pomeriggio, in possibile sconfinamento fin sui tratti costieri compresi tra il Tigullio Centro-Occidentale e Genovesato Occidentale nella seconda metà pomeridiana. Cieli sereni o poco nuvolosi sui restanti settori con attività cumuliforme pomeridiana nelle zone dell’entroterra ma senza fenomeni di rilievo.

Esaurimento serale delle precipitazioni con cieli sgombri da nubi a partire dalla serata.

Venti deboli variabili, a regime di brezza: Dai quadranti settentrionali in prima mattinata e serata, dai quadranti meridionali in tarda mattinata e nel corso del pomeriggio.

Mare poco mosso su tutti i settori costieri, localmente mossi al largo e sullo Spezzino tra pomeriggio e sera.

Temperature stazionarie o in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Sulla Costa temperature minime tra +9°C/+13°C e massime tra +13°C/+20°C

Nell’interno temperature minime tra +2°C/+8°C e massime tra +7°C/+15°C