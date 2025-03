Spirale luminosa nel cielo avvistata anche in Liguria

Una grande spirale luminosa di colore bluastro che appare nel cielo e resta visibile per oltre 5 minuti spostandosi lentamente verso il mare. Sono centinaia anche in Liguria gli avvistamenti del misterioso fenomeno apparso intorno alle 21 e scambiato per un UFO.

Molte le telefonate alle forze dell’ordine ma la maggior parte dei testimoni ha semplicemente fotografato la scena pensando di dover mostrare le prove del misterioso avvistamento.

In realtà la spiegazione del fenomeno è abbastanza semplice ed è stata diffusa poco dopo in tutto il mondo perché la gigantesca spirale luminosa è risultata visibile in molte zone del mondo.

La SpaceX ha infatti confermato il lancio del razzo Falcon 9 che trasporta alcuni satelliti. Il razzo è composto da due parti e mentre una ritorna a terra per poter essere riutilizzata, una parte di perde letteralmente nello spazio e lo fa disperdendo del carburante che forma la gigantesca spirale.

Un fenomeno naturale e perfettamente spiegabile e che tranquillizza tutte quelle persone che hanno pensato di aver avuto un miraggio.

