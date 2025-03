Autostrade, camion si ribalta in A15: soccorsi sul posto, chiuso lo svincolo

La Spezia – Un incidente si è verificato nel corso della mattinata odierna nei pressi dello svincolo Santo Stefano Magra-La Spezia lungo l’Autostrada A15, in direzione di La Spezia.

Qui un mezzo pesante che stava percorrendo quel tratto di strada si è improvvisamente ribaltato.

Al momento non è chiara la causa dell’incidente, che fortunatamente non avrebbe avuto gravi conseguenze per l’autista del camion: l’uomo, rimasto illeso nell’impatto, sarebbe uscito in maniera autonoma dal veicolo e avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Si prospettano lunghi i tempi necessari per la rimozione dei veicolo.

Più pesanti le ripercussioni sul traffico: al momento è stato chiuso alla circolazione il tratto compreso tra il casello autostradale e lo svincolo dove è avvenuto il sinistra stradale.

