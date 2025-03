Autostrade, incidente in A26 e cantieri in A7: ennesima mattinata di traffico e disagi

Genova – Terzo giorno della settimana e terza mattinata di pesanti disagi lungo le autostrade intorno al capoluogo della Liguria.

Questa mattina la situazione più complessa si fa registrare in A26, nel tratto compreso tra Masone e Ovada, dove nelle prime ore della giornata è avvenuto un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. La persona alla guida del camion ne ha perso il controllo, andando a sbattere contro i new jersey.

Fortunatamente, non si registrano persone rimaste ferite nell’impatto, ma le conseguenze sul traffico sono state pesantissime. Il sinistro stradale, infatti, è avvenuto in un tratto dove sono presenti dei lavori e questo ha causato lunghe code in entrambe le direzioni: quelle verso sud hanno raggiunto i 6 km di lunghezza, quelle verso nord i 5km. La situazione sta lentamente rientrando alla normalità.

I lavori lungo la tratta, invece, stanno avendo ripercussioni sul traffico in A7, dove si registrano 3 km di coda nel tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Busalla.

