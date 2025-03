Cani abbandonati, a Genova le richieste di adozione sui cartoni per la pizza

Genova – Le foto dei cani e dei gatti in cerca di adozione nei canili sui cartoni per la pizza consegnata a casa. E’ l’idea nata nel capoluogo ligure per promuovere l’adozione consapevole degli animali rinchiusi nei canili cittadini.

A far nascere il progetto Manuela, volontaria del canile di Monte Contessa che ha notato l’idea ad Alessandria ed ha pensato di importarla nel capoluogo ligure. Ha contattato una ditta, la Coplast Packaging di Pontedecimo e ha proposto l’idea che ha subito incontrato l’entusiasmo di tutti.

Anche l’assessore Paola Bordilli ha apprezzato l’idea di una nuova campagna per far conoscere i cani della struttura e pensata per promuovere la loro adozione.

“Lavorare sulle adozioni – ha spiegato anche sulla sua pagina social – vuole anche dire stimolare i cittadini ad andare al canile, un canile che voglio diventi sempre più un luogo vissuto dalla cittadinanza e sentito parte integrante della città”.

Sono già diverse le Pizzerie che aderiscono al progetto e certamente, dopo la diffusione del nuovo “contenitore” per pizze ci saranno altre adesioni.

L’idea è semplice eppure geniale: accanto al logo della pizzeria sono stampate le foto di cani e gatti ospiti dei canili genovesi, con tanto di nome. Chi le riceverà a casa avrà modo di vederli ed innamorarsi e magari di presentare una richiesta di adozione.

“Ringrazio di cuore i volontari che hanno proposto e curato nei dettagli questo bellissimo progetto – ha aggiunto Bordilli – che fa della rete tra più soggetti il suo punto di forza: così il benessere dei nostri animali diventa una mission condivisa tra Comune, volontari e aziende locali che mettono i loro strumenti a disposizione della causa”.

Oltre al bando da quasi un milione di euro per la gestione del canile, sul tema delle adozioni il lavoro del comune non si ferma qui

“Stiamo lavorando a corsi di formazione per rendere i possibili adottanti sempre più consapevoli ed informati – conclude Bordilli – il tutto con l’obiettivo principale che è il benessere dei cani”.