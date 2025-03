Genova, calci e pugni alla ex compagna che scappa in casa: arrestato un 45enne

Genova – Un nuovo episodio di violenza nei confronti di una donna si è verificato a Genova negli scorsi giorni, quando i carabinieri hanno arrestato un uomo di 45 anni accusato di aver aggredito con calci e pugni l’ex compagna.

É stata proprio la donna a richiedere l’intervento dei soccorsi, raccontando di esser stata aggredita dall’uomo che l’aveva seguita fino all’appartamento dove abita. La vittima, in evidente stato di agitazione, affermava di temere ancora per la propria incolumità, in quanto il suo aggressore si trovava ancora fuori dalla porta di casa e non mostrava l’intenzione di andarsene.

Soltanto alla vista dei carabinieri, il 45enne ha tentato di dileguarsi ma è stato prontamente fermato.

I militari dell’arma hanno svolto gli accertamenti necessari e hanno tentato di ricostruire la vicenda. La donna, che presentava evidenti segni di aggressione, ha raccontato che i due avrebbero trascorso la serata in compagnia di alcuni amici comuni e, al momento di tornare a casa, l’uomo le avrebbe chiesto di essere ospitato presso casa sua. Al suo rifiuto, è scattata la violenza: la vittima è stata aggredita con violenti calci e pugni ed è stata costretta a rifugiarsi in casa, richiedendo appunto l’intervento dei soccorsi.

Il 45enne è stato arrestato e condotto in carcere.

