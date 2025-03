Genova dichiara guerra agli agenti immobiliari abusivi

Genova – Un protocollo d’intesa per contrastare il fenomeno dell’abusivismo nella intermediazione immobiliare e garantire compravendite, ma anche locazioni, rispettose delle normative, di qualità e gestite da personale preparato e che abbia sostenuto i regolari corsi ed esami di abilitazione.

Il protocollo è stato sottoscritto questa mattina dai rappresentanti degli agenti immobiliari, in testa la Fiaip – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali con Comune di Genova, sindacati degli Inquilini e associazioni dei proprietari di immobili ma anche da Guardia di Finanza e polizia locale che eserciteranno “fisicamente” i controlli e le eventuali sanzioni.

“Ogni giorno riceviamo 4-5 segnalazioni – ha dichiarato Rita Ogno, Presidente Fiaip Genova – e pensiamo che la situazione abbia ormai raggiunto il “limite”. Ci chiamano persone che chiedono se le procedure sono regolari e se la tale persone è o meno un agente abilitato. Purtroppo nella maggior parte dei casi “problematici”, che hanno cioè causato problemi al compratore o al venditore, c’è un agente abusivo. Chi compra e vende o affitta deve sempre chiedere alla persona che ha davanti se è o meno iscritta all’albo e deve diffidare se non lo è o se racconta la solita “panzana” che lavora per un agente o una agenzia che è regolare. Si deve pretendere che sia l’agente iscritto a gestire ogni fase dell’operazione e non mettere solo la firma”.

Un tema importantissimo per Fiaip, sin dalla sua fondazione, ormai 50 anni fa. La federazione forma gli agenti con corsi a numero chiuso, li accompagna agli esami di abilitazione e, soprattutto, ne cura la Formazione continua.

“La Formazione di Fiaip non si ferma mai – spiega Massimo Segalerba, delegato alla Formazione di Fiaip – e ogni anno organizziamo corsi di aggiornamento e di perfezionamento. Quello dell’agente immobiliare è un lavoro che cambia praticamente ogni giorno e per garantire la qualità del servizio alla clientela occorre studiare, informarsi e restare aggiornati”.

Il protocollo di intesa sottoscritto oggi arriva ovviamente al termine di una lunga fase preparatoria e di confronto tra tutte le parti coinvolte. Una modalità che la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali porta avanti da tempo, con un confronto continuo con la Politica e con gli amministratori locali.

“Ci piacerebbe – spiega Antonio Piccioli, presidente regionale Fiaip Liguria – che ogni volta che da qualche parte si decide di qualcosa che riguarda l’abitare, si invitassero tutte le parti attorno ad un tavolo per discutere preventivamente idee e progetti. Si eviterebbero tanti errori e siamo certi si arriverebbe prima alla soluzione di piccoli e grandi problemi. Crediamo che il confronto non sia mai inutile e che i suggerimenti e le idee possano arrivare anche quando uno meno se lo aspetta. E’ il premio di una “visione di insieme” che Fiaip propone come prassi. Non ci sono incontri inutili ma spesso non farli porta a decisioni scellerate”.