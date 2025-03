Genova, incidente in via Archimede, davanti alla Asl 3

Genova – Molta paura, tanti danni ma fortunatamente nessun ferito grave nell’incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 6,30 in via Archimede, nel quartiere di San Fruttuoso.

Per cause ancora da accertare un taxi ed un’auto di una agenzia di vigilanza privata si sono scontrate ed uno dei veicoli si è ribaltato poco lontano dal centro della Asl 3.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma le due auto hanno riportato gravi danni ed erano bloccate.

Sul posto sono accorse le ambulanze del 118 e la polizia locale ma nessuno è stato trasferito in ospedale.

In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.

Pesanti le ripercussioni sul traffico già congestionato per gli spostamenti verso gli uffici.