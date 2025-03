Millesimo, tetto in fiamme in una casa ora inagibile

Millesimo (Savona) – E’ stata dichiarata inagibile l’abitazione monofamiliare a due piani di via al Ronco che ha visto distrutto il tetto, ieri sera, a causa di un terribile incendio.

L’allarme intorno alle 18,30 quando la famiglia che abita nell’edificio ha avvertito un forte odore di bruciato e ha visto il fumo che fuoriusciva dal sottotetto.

Subito è stato chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118.

Sul posto il distaccamento di Sassello che dopo aver accertato che le persone residenti si fossero allontanate dall’abitazione, ha aggredito l’incendio lavorando duramente per le complesse condizioni.

Un ulteriore squadra è arrivata in rinforzo da Savona ma per il tetto non c’è stato nulla da fare ed è andato quasi completamente distrutto.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato ma i danni sono ingenti e l’abitazione è stata dichiarata inagibile e i proprietari dovranno trasferirsi altrove sino alle riparazioni del tetto.

