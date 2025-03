Meteo Liguria, ancora una giornata di tempo variabile

Ancora una giornata di tempo molto variabile sulla Liguria, con passaggi nuvolosi e rasserenamenti a causa di un sistema depressionario stabile sul Mar Tirreno. La tendenza è comunque al miglioramento nei prossimi giorni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 26 Marzo 2025

Al mattino cielo generalmente sereno su tutta la regione, se si eccettua la presenza di qualche velatura.

Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio partirà l’attività cumuliforme soprattutto sulle zone appenniniche del centro-levante dove non escludiamo qualche breve rovescio in possibile sconfinamento fin sui tratti costieri compresi tra il Tigullio Centro-Occidentale e lo Spezzino.

Nel corso del pomeriggio aumenteranno le schiarite anche sul centro-levante, ma dalla sera è atteso un nuovo aumento della nuvolosità su tali zone, e pertanto non escludiamo altri brevi rovesci.

Venti moderati da nord, più tesi al mattino tra Genovese e Savonese.

Mare poco mosso

Temperature stazionarie o in lieve calo le minime, stazionarie o in lieve aumento le massime.

Sulla costa temperature minime tra +6°C/+11°C – Max: +15°C/+20°C

Nell’interno temperature minime tra -1°C/+5°C – Max: +10°C/+15°C