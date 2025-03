Chiusa la galleria Sestri Levante-Moneglia, pesanti disagi alla viabilità

Sestri Levante (Genova) – Pesanti disagi alla circolazione sul levante della provincia di Genova a seguito della chiusura della galleria tra Moneglia e Sestri Levante, lungo la strada provinciale Moneglia-Riva Trigoso.

Il momentaneo stop alla viabilità sarebbe dettato dalla caduta di alcuni massi nel territorio comunale di Moneglia e da alcune criticità alla volta della galleria che si sono registrate dal lato di Sestri Levante.

Oltre a causare pesanti disagi ai residenti che sono soliti percorrere quel tratto della provinciale con frequenza quotidiana, la viabilità risulta interdetta anche ai mezzi di soccorso. Le uniche alternative percorribili sono l’Autostrada A12 e la provinciale che porta al passo del Bracco.

Se il sindaco di Moneglia, Claudio Magro, parla di “un problema serio” per il quale risulta difficile definire i tempi di ripristino, il consigliere comunale di Sestri Levante, Claudio Muzio, si auspica “un intervento di sostegno da parte della Regione Liguria che consenta di poter disporre delle ingenti risorse per eseguire l’intervento“.

Al momento, quindi, non sono chiari quelli che potranno essere i tempi necessari al ripristino della circolazione.

