Elezioni Genova, vandalizzati manifesti dell’assessore Sergio Gambino

Genova – “Fascista” tracciato a pennarello sulla fronte, manifesti strappati e resi illeggibili e frasi ingiuriose a deturparne altri. Raid contro i manifesti elettorali dell’assessore comunale Sergio Gambino, in corsa per la rielezione con il centro-destra, nel quartiere della Foce ed in particolare nella zona di piazza Tommaseo e via Caffa. A segnalarli diversi Lettori che hanno inviato foto e video a corredo.

In via Caffa i danni maggiori con scritte ed insulti mentre nelle zone limitrofe i teppisti si sono concentrati più che altro a strappare i manifesti.

Un gesto deprecabile, tanto più in campagna elettorale e in condizioni di libertà democraticamente garantita di pubblicizzare la propria candidatura a regolari e democratiche elezioni amministrative.

Poco lontano, in corso Sardegna, ad essere presi di mira sono stati invece i manifesti della candidata Sindaco del centro-sinistra Silvia Salis. Per lei cartelloni strappati e “baffi” disegnati sulla fotografia che la ritrae.