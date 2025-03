Genova, auto ribaltata a Sturla, strada chiusa

Genova – Ancora un’auto che perde il controllo improvvisamente ed apparentemente senza un motivo e finisce per ribaltarsi. Questa volta è successo in viale Brigata Salerno, nel quartiere di Sturla, lungo l’omonimo torrente.

Per cause da accertare l’auto ha iniziato a sbandare ed è finita contro il muro laterale per poi ricadere su un fianco.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale e l’ambulanza del 118 e mentre gli agenti della locale chiudevano la strada per consentire i soccorsi, il personale sanitario prestava aiuto alle persone a bordo che, fortunatamente, se la sono cavata con un brutto spavento

(Foto di Archivio)