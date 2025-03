Genova, guerra di manifesti elettorali tra candidate a Quinto

Genova – Da una parte il manifesto elettorale della candidata Sindaco del centro sinistra Silvia Salis e dall’altro quello di Ilaria Cavo, a lungo “miglior candidato” del centro destra che ha poi indicato Pietro Piciocchi quale ideale successore di Marco Bucci a Palazzo Tursi (per poi richiamare Cavo offrendogli il posto di Vice). Molto probabilmente una banale coincidenza ma lungo la strada a mare che da Priaruggia porta a Quinto sono in tantissimi ad aver notato il curioso “accostamento”, quasi un confronto diretto.

Sui social la comparsa dei due manifesti elettorali con stili e messaggi profondamente diversi ma tutti “al femminile” sta suscitando molta discussione e conferma la campagna elettorale combattutissima tra le due formazioni.

La discesa in campo di Ilaria Cavo, al fianco di Piciocchi, è letta da alcuni come un segno di debolezza del centro destra che avrebbe richiamato la deputata ex assessore regionale e votatissima alle elezioni politiche, per rinsaldare un sindaco facente funzioni in affanno.

Altri, invece, sono pronti a scommettere che quello di proporre la carica di Vice Sindaco a Cavo fosse una “mossa” studiata a tavolino già mentre si discuteva della sua possibile candidatura a Prima Cittadina