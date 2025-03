Genova, sabato 29 marzo parziale eclissi solare: appuntamento all’osservatorio del Righi

Genova – In occasione della parziale eclissi di sole che sarò visibile da Genova nella mattinata di sabato 29 marzo, l’Osservatorio Astronomico del Righi apre ai propri visitatori offrendo una visita speciale:

“Sabato 29 marzo apertura dell’Osservatorio Astronomico del Righi in occasione dell’eclissi parziale di Sole alle ore 9.45 con prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato al link: https://www.eventbrite.it/e/eclissi-parziale-di-sole-tickets-1302642692359?aff=oddtdtcreator.

La visita sarà composta da un pacchetto unico articolato su tre diverse attività:

1) ANIMAZIONE AL PLANETARIO: andiamo alla scoperta della nostra stella e del fenomeno delle eclissi.

2) LABORATORIO DIDATTICO: misuriamo il Sistema Solare.

3) OSSERVAZIONE DELL’ECLISSI: in caso di condizioni meteo favorevoli osserviamo l’eclissi parziale di Sole con gli strumenti dell’Osservatorio (binocolo, telescopio in luce bianca, telescopio in H-alpha) opportunamente dotati di filtri solari schermanti che permettono di seguire l’evoluzione del fenomeno in sicurezza.

A Genova l’eclissi avrà inizio alle 11h 21m, raggiungerà il suo massimo alle 12h 02m (quando verrà interessato circa il 18% del diametro solare) e terminerà alle 12h 44m.

Le tre attività sono prenotabili in blocco tramite la piattaforma “Eventbrite”, adatta a supportare l’organizzazione di eventi, al link precedentemente indicato.

Gli interessati a prenotare uno o più posti (max 10 per utente) dovranno:

• collegarsi al link indicato precedentemente per le diverse aperture pubbliche

• registrarsi sulla piattaforma Eventbrite

• prenotare i posti desiderati (adulti e bambini) nel turno prescelto

• pagare anticipatamente tramite carta di credito o PayPal.

• presentarsi in Osservatorio puntuali per l’inizio dell’attività

Il contributo richiesto è 12 € per gli adulti e di 10 € per i bimbi da 0 a 12 anni maggiorato soltanto delle commissioni richieste dalla piattaforma informatica. Saranno ammessi rimborsi soltanto fino a un giorno prima dell’inizio dell’attività ma non per le commissioni richieste dalla piattaforma.

Le prenotazioni si chiudono 2 ore prima dell’inizio delle attività, quindi alle ore 7.45 di sabato 29 marzo.

Nel corso della mattinata verrà effettuato un collegamento con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) che effettuerà una diretta live del fenomeno con collegamenti da 4 osservatori astronomici (Valle d’Aosta, Trieste, Roma e, per l’appunto, l’Osservatorio Astronomico del Righi).

Infine vi ricordiamo la possibilità, per nuclei famigliari e per persone non soggette agli obblighi di distanziamento sociale, di prenotare esclusivamente “Una notte all’Osservatorio” in serate diverse da quelle di apertura pubblica. Questo tipo di prenotazione si effettua telefonicamente al numero 349 6109467 al quale si possono richiedere anche informazioni su modalità, orari e costi di questa tipologia particolare di attività”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0