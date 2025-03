Genova, tre asinelli nei giardini di via Bettolo a Nervi

Genova – Tre asinelli che pascolano indisturbati nei giardini di via Bettolo, a Nervi, brucando la fitta erba che cresce rigogliosa nelle aiuole. Nuovo blitz dei simpatici asinelli che vivono nel levante genovese ed hanno la brutta abitudine di fuggire ai loro proprietari per lunghe e pericolose passeggiate tra le vie della delegazione del ponente.

Non è infatti la prima volta che i tre asinelli fuggono al padrone e circolano tranquillamente per strada e la volta precedente avevano causato qualche momento di apprensione quando sono spuntati nella trafficatissima corso Europa, rischiando di causare incidenti.

In questo caso, invece, gli asinelli hanno scelto una zona più tranquilla per fermarsi a “fare merenda”.

Le loro foto, postate sui social, chiedono un intervento urgente per metterli in sicurezza e restituirli ai legittimi proprietari mac’è anche chi suggerisce provocatoriamente di lasciarli ancora il tempo necessario a ripulire aiuole e spazi verdi che hanno da tempo bisogno di manutenzione.