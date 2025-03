Caos Autostrade, in coda sulla A7 tra Ronco Scrivia e Busalla

Genova – In coda, a passo d’uomo, tra i caselli di Ronco Scrivia e di Busalla, in direzione mare. Ancora pesantissimi disagi sull’autostrada A7 Genova – Milano dove, da almeno tra anni si lavora senza sosta, con cantieri infiniti in entrambe le direzioni e dove automobilisti e trasportatori soffrono il loro calvario.

Auto e camion in arrivo dall’entroterra e diretti verso Genova incontrano diversi restringimenti di carreggiata già tra Isola del Cantone e Ronco ma è nel tratto successivo che il viaggio diventa una agonia.

I lavori al casello di Busalla causano infatti il restringimento della carreggiata e le auto si imbottigliano su una sola corsia viaggiando a passo d’uomo.

Un intervento che dovrebbe andare avanti per mesi, la prossima estate e che terrorizza residenti e chi lavora nella vallata poiché si prevedono problemi crescenti mano a mano che ci avvicineremo all’estate quando l’autostrada A7 diventa una delle arterie principali degli spostamenti dalla Lombardia alla Liguria.

L’autostrada già largamente insufficiente quando è completamente aperta, con una sola corsia in direzione mare rischia di trasformarsi in una trappola per automobiisti e trasportatori.

