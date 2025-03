Elezioni Genova, domani apre il Point Elettorale di Silvia Salis

Genova – Inaugurazione domani pomeriggio, in via Carducci 13r per il point elettorale di Silvia Salis, candidata del centro sinistra alla carica di Sindaco della città.

L’appuntamento è fissato per le 16,30 per un incontro con la candidata e per qualche momento di allegria prima di tuffarsi nella campagna elettorale che si fa di ora in ora più convulsa e combattuta.

Si respira ottimismo nella coalizione di centro sinistra e gli incontri di Silvia Salis sul territorio sono sempre “pieni”, segno che la curiosità e l’attenzione sono altissimi e che la voglia di portare a casa un risultato positivo cresce di giorno in giorno.

“Vogliamo che sia un punto di riferimento per chi crede che Genova possa essere una città più giusta, più viva, più accogliente – scrive Salis nell’invito ai genovesi – Sarà anche un momento di festa, un’occasione per stare insieme e dare il via a questa avventura con l’energia giusta. Io ci sarò, perché la politica per me è prima di tutto ascolto, condivisione e voglia di costruire insieme. E sono certa che domani saremo in tanti”.

Il nuovo punto elettorale di Silvia Salis è in via Ceccardi come quello del “rivale” Pietro Piciocchi, aperto la settimana scorsa e già in fermento e pieno di attività.

——————————————————————————————————

