Genova, armato di coltello rapina un uomo al Porto Antico: 22enne arrestato

Genova – Attimi di paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza, a seguito di quanto accaduto nel corso della serata di ieri, giovedì 27 marzo, nella zona del Porto Antico. Qui una persona che si trovava di passaggio è stata avvicinata da un uomo di 22 anni, che tenendo in pugno un coltello ha iniziato a minacciarla intimandole di consegnargli il portafoglio. É accaduto in Calata Salumi.

Prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente, il fatto è stato notato da una pattuglia del carabinieri impegnata in alcune operazioni di controllo speciale del territorio. I militari dell’arma sono a quel punto intervenuti, riportando la situazione sotto controllo e fermando l’aggressore, oltre che riconsegnando la refurtiva al legittimo proprietario.

A seguito degli accertamenti svolti, è emerso come il 22enne fosse già sottoposto ad alcuni provvedimenti. L’uomo è stato così arrestato e condotto presso il carcere genovese di Marassi.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0