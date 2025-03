Genova, corteo in movimento a Sampierdarena, traffico nel caos

Genova – Un corteo di protesta dei metalmeccanici sulle strade di Sampierdarena, diretto verso il centro cittadino e sono già pesanti i disagi per la viabilità genovese.

La manifestazione muove dal ponente verso il centro e causa il blocco delle strade che attraversa con comprensibili effetti sul traffico cittadino.

Il corteo è diretto verso la Prefettura dopo essere partito, questa mattina, da piazza Massena, a Cornigliano.

I lavoratori del settore metalmeccanici partecipano allo sciopero indetto da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm di Genova per chiedere il rinnovo del contratto di categoria e investimenti nel settore, specie per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.

notizia in aggiornamento

