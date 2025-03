Genova, nascondevano gioielli rubati in auto a Cornigliano

Genova – Nascondevano in auto gioielli e orologi di valore di provenienza furtiva i due uomini di 47 e 48 anni arrestati dalla polizia per ricettazione e sospettati di furto. I due fermati per un normale controllo all’altezza del ponte di Cornigiano, hanno dato subito l’impressione di essere molto nervosi e così gli agenti del commissariato Cornigliano hanno deciso di approfondire le verifiche.

Uno dei due nascondeva nella tasca dei pantaloni del 47enne, spuntavano due cacciaviti di grosse dimensioni che hanno sequestrato; il 48enne invece, con la scusa di avere troppo caldo, si e tolto la giacca e l’ha passata all’amico, facendo presumere che occultasse qualcosa all’interno. Infatti nella tasca c’erano diversi gioielli e articoli di bigiotteria e, nascosti all’interno del cruscotto, due orologi di cui un Rolex contraffatto.

In totale sono stati sequestrati 18 grammi di gioielli d’oro per un valore complessivo di circa 1000 euro, motivo per cui gli agenti hanno denunciato i due uomini, per ricettazione in concorso e contraffazione e solo il 47enne anche per porto d’armi e oggetti atti ad offendere.