Genova, pensionato trovato morto per strada: accertamenti in corso

Genova – Proseguono gli accertamenti dopo il rinvenimento del corpo del pensionato avvenuto nel corso della mattinata di ieri, giovedì 27 marzo, per strada nella zona del Cep.

A notare il corpo senza vita è stato un passante, che ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. E’ accaduto in via della Benedicta.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri. Nonostante i primi tentativi di soccorso, i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Dalle prime informazioni, è emerso come la vittima sia un uomo che da anni abitava nella zona, nello specifico in via Due Dicembre 1944.

Sono ancora da chiarire le cause del decesso, anche se non sarebbero stati riscontrati segni di violenza sul suo corpo. Di conseguenza, la causa più probabile sarebbe quella del malore.

