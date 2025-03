Genova, ragazzo di 17 anni ferito in un incidente a Nervi

Genova – Ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro una vettura parcheggiata a lato strada. Brutto incidente, questo pomeriggio, sulla statale Aurelia, nella zona di Capolungo, a Nervi, nel levante genovese.

Per cause ancora da ricostruire un 17enne alla guida di una moto ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed ha terminato la sua corsa contro una macchina posteggiata.

Subito soccorso da passanti che hanno prima chiamato il 118 chiedendo una ambulanza, il ragazzo è stato poi stabilizzato dal personale sanitario dell’ambulanza della Croce Verde di Nervi e poi trasferito con urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino dove, fortunatamente, i medici hanno attribuito il codice giallo dopo aver verificato che le condizioni del ferito erano meno gravi di quanto inizialmente temuto.

In corso la ricostruzione dell’incidente che, al momento, non vede coinvolti altri veicoli.