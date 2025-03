Lavagna, violenta lite tra due detenuti in permesso lavoro: uno è in gravi condizioni

Lavagna (Genova) – Due detenuti in permesso di lavoro dal carcere che hanno iniziato a picchiarsi con estrema violenza per strada, fino a quando uno dei due è rimasto gravemente ferito. É quanto accaduto a Lavagna, dove i due si trovavano in permesso per effettuare alcuni lavori di pulizia delle aiuole e delle strade.

All’improvviso, per motivi che al momento non sono ancora stati chiariti, è scattata la violenza sotto gli occhi di alcuni passanti spaventati. Ad avere la peggio è stato uno dei due uomini, rimasto gravemente ferito e soccorso dai sanitari del 118 che l’hanno trasportato d’urgenza all’ospedale San Martino di Genova, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

