Lumarzo, furto di api, derubato apicoltore, svuotate 10 casse

Lumarzo (Genova) – Furto di api nell’entroterra genovese e brutta sorpresa per un apicoltore che si è trovato ben 10 casse (le arnie dove vivono gli insetti) svuotate da ignoti ladri.

L’apiario svuotato si trova nella zona di Pannesi, sopra il comune di Lumarzo e i ladri dovrebbero essere “specializzati” perché hanno aggirato gli speciali antifurto posizionati nelle “casse”, svuotandole del contenuto.

I ladri di api hanno portato via solo i “telaini” che sono presenti nelle arnie e dove le api costruiscono il loro nido e dove conservano il miele.

Un furto consistente, per qualche migliaio di euro, ma soprattutto un danno grave per l’apicoltore che si vede sottrarre le api proprio all’inizio della stagione e con il rischio di non riuscire a raccogliere il miele necessario alla produzione commerciale.

In questo periodo, infatti, si gettano le basi per la nuova annata di produzione e raccolta e le famiglie di api vengono acquistate e vendute sul mercato degli apicoltori.

I ladri quasi certamente sono esperti del settore ed hanno raggiunto il luogo del furto con un mezzo sul quale erano caricate altre 10 arnie vuote e che sono state riempite con il materiale rubato.

Le forze dell’ordine stanno indagando sul furto e verranno analizzate le riprese video delle telecamere della zona per vedere se passano dei mezzi carichi di arnie che non sono esattamente “invisibili”.

Nel contempo si chiede ad eventuali testimoni di passaggi di camioncini con le “scatole colorate” delle arnie, di segnalare il fatto alle forze dell’ordine.

Infine si invitano gli apicoltori cui potrebbe essere offerta la vendita di api di dubbia provenienza, di non acquistare nulla senza ricevute e controllando l’origine, anche per non cadere nel reato della ricettazione.

