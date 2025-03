Prato Nevoso, bambini finiscono su un tratto di pista pericolosa

Prato Nevoso (CN) – Sarà un’indagine a chiarire i contorni del salvataggio, domenica scorsa sulle piste innevate della località sciistica molto frequentata dai genovesi, che avrebbe visto otto bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni soccorsi dalle forze dell’ordine dopo essere rimasti apparentemente in difficoltà in un tratto di pista sbagliato e con il rischio di finire in un tratto molto pericoloso.

I bambini, appartenenti ad un gruppo di scuola di sci, ha infatti imboccato per errore un tratto di pista che conduce ad un pericoloso salto e si è fermato restando bloccato in un punto particolarmente difficile.

Subito è scattata la richiesta di aiuto alle forze dell’ordine che presidiano le piste nel periodo invernale e gli agenti di polizia distaccati a sorvegliare il corretto svolgimento degli sport invernali sono entrati in azione impedendo ai bambini di imboccare la pista pericolosa e aiutandoli a tornare sul tracciato corretto insieme ai maestri che nel frattempo li avevano raggiunti.

I bambini sono tornati sani e salvi dai genitori ma l’episodio ha comunque fatto scattare una verifica per capire cosa sia successo e se vi siano stati degli errori e responsabilità.

Il servizio di controllo delle piste vede impegnati alcuni agenti provenienti dalla Liguria