Torna l’ora legale domenica 30 marzo, si dormirà un’ora di meno

L’appuntamento è fissato per domenica 30 marzo 2025 quando scatterà l’ora legale in gran parte dell’Europa che ancora dibatte sulla possibilità di abrogarla: le lancette di tutti gli orologi dovranno essere spostati in avanti di un’ora esattamente alle ore 2 (che diventano le 3) ed il mattino successivo centinaia di milioni di persone dormiranno un’ora di meno per effetto dello spostamento in avanti dell’ora.

L’idea che ha fatto nascere l’alternanza dell’ora legale e dell’ora solare nasce per far risparmiare energia per illuminare le case.

La data scelta in realtà varia ed è fissata nell’ultima domenica di marzo che quest’anno cade appunto il 30.

L’appuntamento non è dei più graditi e sono molte le persone che hanno bisogno di un certo tempo, in genere una o due settimane, per riadattarsi ai cicli di notte e giorno.

La maggior parte delle persone, però, si adatta velocemente e già dopo qualche giorno non si accorge nemmeno della differenza.

Con la moderna tecnologia, poi, la stragrande maggioranza di orologi non deve neppure essere toccata e l’orario si aggiorna in modo automatico ma non mancano i gruppi social di quelli che non sanno o non riescono a spostare gli orari di orologi da auto o da moto e viaggiano con l’orario “sbagliato” sino al prossimo cambiamento.

