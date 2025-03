Ventimiglia, rissa tra giovani finisce a bottigliate: due feriti

Ventimiglia (Imperia) – Un episodio di violenza si è verificato nel corso della notte appena trascorsa in via Cavour. La rissa è avvenuta poco dopo la mezzanotte e avrebbe coinvolto due giovani di circa 20 anni.

Dalle parole di sarebbe passati presto ai fatti, con alcuni colpi molto violenti e la presenza anche di almeno una bottiglia di vetro.

Ad avere la peggio è stato uno dei due contendenti, che ha riportato una profonda ferita alla testa probabilmente causata proprio dalla bottiglia oltre che un trauma cranico e la frattura di una spalla. L’altro avrebbe riportato soltanto qualche graffio.

Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati all’ospedale: il primo al Borea di Sanremo, il secondo al Saint Charles di Bordighera.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia di stato, che hanno tentato di riportare la situazione alla normalità e hanno cercato di ricostruire la dinamica di quanto successo.

Negli istanti dell’accaduto era presente anche una giovane ragazza: al momento non è chiaro se la sua presenza sia direttamente collegata alla violenta rissa.

