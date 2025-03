Genova, si presenta ubriaco al Galliera e minaccia il personale

Genova – E’ stato arrestato il 46enne senza dimora e già destinatario di un allontanamento dal territorio del Comune di Genova, protagonista dell’ennesima aggressione ai danni del personale sanitario e medico dell’ospedale Galliera.

L’uomo è accusato di violenza aggravata e minaccia a pubblico ufficiale e denunciato per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

Ieri pomeriggio, gli agenti della polizia sono intervenuti presso l’ospedale Galliera poiché il 46enne, in forte stato di ubriachezza, aveva minacciato con un coltello gli infermieri del Pronto Soccorso che spaventati, avevano richiesto l’intervento dell’agente di Polizia presente al posto fisso.

Quest’ultimo, avvicinandosi al soggetto, lo ha sorpreso mentre cercava di nascondere un coltello nel marsupio e dopo averlo disarmato, ha richiesto il supporto dei colleghi delle volanti, che sono prontamente intervenuti e lo hanno bloccato e perquisito, rinvenendo un ulteriore coltello.

Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli operatori hanno ricostruito la dinamica e lo hanno arrestato; questa mattina, l’arresto è stato convalidato con rito per direttissima. Resta salva la presunzione d’innocenza sino a sentenza definitiva.