Revenge porn, minaccia la ex con video privati e la ricatta per denaro

Genova – Era sotto ricatto del compagno che aveva ripreso di nascosto i loro incontri intimi la donna che ha denunciato l’ennesimo caso di “revenge porn” scoperto a Genova.

La vittima aveva conosciuto un giovane di cui si era innamorata e con il quale aveva avviato una relazione. Lui aveva ripreso di nascosto alcuni momenti di intimità della coppia e quando la donna ha deciso di interrompere la relazione, ha iniziato a ricattarla, minacciando di mandare le immagini ai familiari ed in particolare ai due figli.

La donna ha quindi accettato di pagare somme sempre crescenti all’ex che, avendo capito di averla in pugno, ha iniziato ad usarla come una sorta di banca dalla quale prelevare denaro.

La donna è stata costretta ad un certo punto a consegnare il bancomat ed il pin con il quale l’uomo ha prelevato sin quasi a prosciugare il conto corrente.

Sono stati proprio i due figli della vittima ad accorgersi della situazione e a convincere la madre a denunciare il ricatto.

I carabinieri hanno condotto veloci indagini ed hanno arrestato l’uomo che ora deve rispondere di diversi reati.