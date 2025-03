Affitti, Confedilizia: corretto incentivare affitti lunghi con garanzie ai proprietari

Genova – Garanzie economiche e nuove normative a tutela dei proprietari di case e stop ad inutile e anti costituzionali norme per cercare di bloccare la diffusione degli affitti brevi turistici. Anche Confedilizia Liguria, con Fiaip Liguria confermano la validità delle iniziative annunciate dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci per aiutare le famiglie che non riescono a trovare abitazioni in affitto con contratti a lungo termine. Una vera e propria emergenza che spesso viene accostata e in qualche modo “collegata” all’espansione dei contratti di “affitto breve” o locazione turistica.

Come più volte evidenziato, infatti, non è il boom degli affitti brevi a causare la penuria di appartamenti in affitto con contratti “residenziali” ma, piuttosto, le difficoltà crescenti con le quali i proprietari di immobili si “scontrano” quando affittano con i classici contratti a canne concordato o libero.

Vincenzo Nasini, presidente di Ape Confedilizia Genova e vicepresidente di Confedilizia nazionale, e Paolo Prato, presidente della Federazione ligure della proprietà edilizia, accolgono infatti favorevolmente la linea del presidente Bucci di puntare sul turismo senza compromettere il tessuto abitativo di Genova e della nostra regione.

“La scelta di incentivare gli affitti lunghi – spiegano Nasini e Prato – dando garanzie ai proprietari è da sempre condivisa dalla Confedilizia. Va nella direzione giusta in quanto non limita i diritti dei proprietari di case né colpisce altri settori economici”.

«Quando si parla di affitti brevi e locazioni turistiche – spiegano Nasini e Prato – è sbagliato parlare di abusivismo e concorrenza sleale, si tratta di libera autonomia privata e crescita economica del settore turistico e in generale di tutto l’indotto economico. In tutto il territorio il fenomeno degli affitti brevi è in continua crescita esponenziale e un traino imprescindibile per il sistema turistico e per l’economia ligure».

La soluzione – secondo Confedilizia – è senz’altro quella di incentivare gli affitti lunghi piuttosto che limitare i diritti di proprietà dei proprietari di case, l’iniziativa economica e la libertà di scelta dei turisti consumatori così importanti per l’economia ligure nel suo complesso.

In questo la Regione Liguria non segue le orme della Regione Toscana che, invece di incentivare e dare garanzie ai proprietari in materia di turismo, ha scelto di limitare gli affitti brevi aumentando adempimenti e sanzioni a carico dei proprietari di case.

Non a caso il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare davanti alla Corte Costituzionale la legge toscana che limita le locazioni turistiche in quanto le relative disposizioni si pongono in contrasto con la normativa statale in materia di libertà di impresa, diritto di proprietà e potestà legislativa concorrente dello Stato.

Contrari a limitare i cosiddetti “affitti brevi” anche Fiaip Liguria, la costola ligure della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali che da sempre denuncia l’equivoco accostamento tra il boom degli affitti di breve e brevissima durata e la carenza di appartamenti in affitto a lungo termine.

“Sono anni – spiega Antonio Piccioli, presidente Fiaip Liguria – che invochiamo tavoli di confronto e dialogo, con tutte le parti in causa (proprietari case, inquilini, amministratori locali e politica nazionale) per trovare insieme una soluzione che tenga conto dei diritti di tutti ma senza limitare quelli degli altri. Noi agenti immobiliari, con il nostro lavoro di mediazione tra domanda e offerta, abbiamo un punto di osservazione che consideriamo importante nella discussione eppure, ancora oggi, c’è chi organizza tavole rotonde e confronti pubblici sul tema degli affitti brevi senza invitarci. Con l’effetto di rappresentare solo una parte della realtà e dunque nell’impossibilità di trovare una soluzione davvero equa e percorribile”.